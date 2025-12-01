ChatGPTのAndroid向けアプリのベータ版のコードから、OpenAIがChatGPTで広告を表示する内部テストを行っている痕跡が発見されました。ChatGPTにおけるウェブ検索結果に広告が挿入される可能性が指摘されています。Leak confirms OpenAI is preparing ads on ChatGPT for public roll outhttps://www.bleepingcomputer.com/news/artificial-intelligence/leak-confirms-openai-is-preparing-ads-on-chatgpt-for-public-roll-out/エ