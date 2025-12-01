【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月2日19時57分より、NHK『うたコン』が「わたしの原点の歌」をテーマに福岡から放送となる。このたび、11月27日に福岡市民ホールにて行われた公開収録の模様が解禁された。 ■藤井フミヤ、BE:FIRST、氷川きよし、海援隊、森高千里らが出演 今回、『うたコン』としては6年ぶりとなる地方での公開収録を実施。九州で初開催され、8組のアーティストが出演した。2025年