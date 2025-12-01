アニメ『GO！GO！チャギントン』（フジテレビ系／毎週日曜6時15分）のシーズン4を、2026年1月11日より放送することが決定。約12年ぶりの新シーズンとなる同作では、梶裕貴や下野紘らが“港”で働く新キャラクターを担当する。【写真】新キャラクターのスキッパーとハミッシュ＆声を演じる梶裕貴と下野紘『チャギントン』は、世界で人気の子ども向け鉄道CGアニメ。さまざまな列車たちが暮らす架空の街チャギントンを舞台に、元