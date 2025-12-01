日本アクセスは11月12日、大阪府高槻市の市立南平台小学校で乾物をテーマにした食育授業を実施。この日は5年生の2クラス、72人の児童が参加。みすずコーポレーションと大森屋がそれぞれ高野豆腐、海苔について授業を行った。みすずコーポレーションは世界の食料問題を引き合いに大豆の重要性を説明。そのうえで、大豆を原料にした高野豆腐の栄養面や調理の手軽さを紹介した。児童は温めただし汁に高野豆腐を入れ、だんだんと大きく