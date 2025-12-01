Ｊ２ジュビロ磐田などで活躍した成岡翔さん（４１）が主催する「ＴＯＲＩＫＡＧＯＦＥＳＴＡ２０２５」が、１２月２７日・２８日の２日間、藤枝総合運動公園サッカー場で開催される。イベントでは、市内外の強豪サッカジュニアクラブ１２チームによるサッカー大会に加え、豪華メンバーによるサッカークリニックも実施される。指導にあたるのは、日本代表コーチの名波浩氏、元磐田の大井健太郎氏、岡田隆氏、山田大記氏らの