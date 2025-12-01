１２月２日から従来の健康保険証が使用できなくなる。厚生労働省などは注意を呼びかけている。◆Ｑ＆Ａマイナ保険証◆―手元の「紙・プラスチックの保険証」は使えないのか。「原則として、２０２５年１２月１日で有効期限が切れ、使用できなくなる。今後は『マイナ保険証』または、申請不要で送付される『資格確認書』を医療機関の窓口で提示する」―マイナンバーカードを作っていない、または保険証利用登録をしてい