銀座コージーコーナーは、12月1日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、掲載商品の取扱店はない）で「スイーツおせち（9個入・12個入）」「干支のケーキ（午）」「おみくじ付き初夢ケーキ」の予約受付を開始する。毎年人気の「スイーツおせち（9個入・12個入）」は、来年の干支の午（うま）や、獅子舞や鏡餅など正月にちなんだ縁起のいいモチ