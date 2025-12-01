ウクライナのゼレンスキー大統領が四面楚歌の状態に直面した。トランプ米大統領が連日圧力を加えている終戦案交渉を控え、自身の「右腕」だった最側近を失った。ゼレンスキー大統領は28日(現地時間)、アンドリー・イェルマーク大統領府長官が辞意を表明したと明らかにした。イェルマーク長官はエネルギー公企業のリベート不正を捜査中の国家反腐敗国(NABU)から家宅捜索を受けると、長官職から退いた。イェルマーク長官は最近、ウク