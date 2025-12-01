Ìë¤Î±Ø¤Ç²¿ËÜ¤âÅÅ¼Ö¤ò¸«Á÷¤ë¾¯½÷¤ò¸«¤«¤±¡¢¶»Áû¤®¤¬¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿½÷À­Ã£¡£¤¹¤ë¤È¡¢½÷¤Î»Ò¤«¤é»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¶»Áû¤®¤ò´¶¤¸À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ä¡Ä¾¯½÷¤¬±Ø¤ËÆÈ¤ê¤Ç¤¤¤¿¥ï¥±¤È¤Ï¡©