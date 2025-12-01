クリエイティブヨーコは、全国の直営店およびオンラインショップにおいて、1年に一度のお得な「新春福袋」を発売する。新しい年を心豊かに迎えてもらえるう、「ペットパラダイス」「しろたん」「マザーガーデン」それぞれの世界観と魅力を感じてもらえる商品を用意した。オンラインショップでは、12月2日から予約受付を開始し、来年1月1日に届ける（オンラインショップでの購入は、福袋1個につき送料880円が別途必要）。直営店舗で