◇ポルトガル1部第12節スポルティング4―0エストレラ（2025年11月30日リスボン）ポルトガル1部スポルティングのMF守田英正が、フル出場したホームのエストレラ戦で今季リーグ戦初アシストを記録した。チームは4―0で快勝した。3―0の後半9分、中央から左サイドへのパスで起点となると、ゴール前に走り込む。右足でのトラップから一瞬のうちに左足でDFの股を抜く鮮やかなダブルタッチで、この日2得点したFWルイス・スアレ