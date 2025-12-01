物価高騰で少しでも「家計の足しに」と、副業に興味を持つ主婦は少なくない。クラウドソーシングやスポットバイトの浸透で、家事や介護、育児などで忙しい中でも、副業しやすい環境は整いつつある。株式会社ビズヒッツはこのほど、381人を対象に「主婦が経験したことのある副業に関する意識調査」を実施、結果を公表した。 【写真】収入だけじゃない!主婦が副業して感じたメリット 「実際に経験した副業」を聞いたとこ