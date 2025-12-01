ポッカサッポロフード&ビバレッジは12月1日から、『リラックマ×じっくりコトコト プレゼントキャンペーン』を開催している。対象商品を購入すると、「オリジナルスープボウルセット」「スープ詰め合わせ8個」が抽選で各150人、計300人に当たるキャンペーン。応募期間は、2026年2月28日23時59分まで。〈キャンペーン応募方法〉応募方法は、キャンペーン期間中に、対象商品2点以上を購入し、キャンペーンページから会員登録のう