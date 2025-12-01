ネルケプランニングはきょう12月1日より、東京・品川区の「天王洲 銀河劇場」の運営を開始した。運営主体は、新たに同社の子会社となった株式会社銀河劇場が担う。【写真】浴衣姿の蜜璃ちゃん！銀河劇場で上演された舞台『鬼滅の刃』の様子ネルケプランニングは発表で、「今後は、株式会社銀河劇場を通じて安定した劇場運営体制を整え、多くの観客の皆さまや舞台関係者に愛される劇場づくりを目指してまいります。また、舞台芸