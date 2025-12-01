演歌歌手の藤あや子が11月30日に自身のアメブロを更新。届いた豪華なすり身揚げのセットを公開した。この日、藤は「焼津のすり身揚げ」と切り出すと「豪華なセットが届きました！」と報告し、届いた商品の写真を公開した。続けて「トースターで軽く焼いて黒はんぺんはわさび醤油で」と調理法や食べ方を紹介。「新鮮なお魚のすり身なので旨みがあって美味しい」とその味を絶賛した。さらに「晩ごはんも豪華になりました」と食卓の様