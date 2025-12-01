楽天ペイメントは、「5と0のつく日は楽天ペイ！ お支払いが全額還元のチャンス！」キャンペーンを開始した。期間は2026年1月6日までで、期間中の「5と0のつく日」に対象店舗で楽天ペイを利用すると、抽選で100人に利用金額全額分の楽天ポイントが当たる。 対象日は5日、10日、15日、20日、25日、30日。参加にはキャンペーンページからのエントリーが必要で、対象日に「楽天ペイ」アプリのコ}