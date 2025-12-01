¹ñÆâ¤Ç¥¨¥¤¥º¤Î´µ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤¬²¬»³»ÔÌò½ê¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤­¤ç¤¦¡Ê£±Æü¡Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¥¨¥¤¥º¥Çー¡×HIV¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡Ú²¬»³¡Û ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ï¡¢12·î1Æü¤Î¡ÖÀ¤³¦¥¨¥¤¥º¥Çー¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¬»³»Ô¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ HIV¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´¶À÷¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¥¨¥¤¥º¡£¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î