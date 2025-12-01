Nintendo Switch 2での試遊も！ メガライチュウのツリーが輝く『Pokémon Happy Holidays』が横浜で開催株式会社ポケモンが、2025年12月11日（木）より横浜赤レンガ倉庫にて『Pokémon Happy Holidays』を開催します。これは『Pokémon LEGENDS Z-A』の有料追加コンテンツ配信を記念したイベントで、会場にはメガライチュウX・Yらが彩る「ピカピカ“ほうでん”ツリー」が登場します。さらに注目なのは、Ninten