楽天グループは、宮城球場の愛称を「楽天モバイル 最強パーク宮城」に変更すると発表した。2026年1月からのネーミングライツ契約に基づくもの。契約期間は2028年12月31日までの3年間となる。 新たな愛称は、現在の「楽天モバイルパーク宮城」に、楽天モバイルの主力プランである「Rakuten最強プラン」などに用いられている「最強」の2文字を加えた名称となる。短縮表記としては「楽天モバイル 最