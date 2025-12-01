ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）をトレードで放出せよ――。ドジャース専門メディア「ドジャースウエイ」がユーティリティープレーヤーの放出を提言した。同メディアは「今オフシーズンにトレードの材料として使うべきドジャースの４選手」との記事を配信。シーハン、ストーン、ライアンの３投手とともにキム・ヘソンの名前を挙げた。「キムはルーキーシーズンを３Ａでスタートしたものの、出場機会はほとんど