¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤¬ÂåÉ½¤Î¡Ö¼«Ì±ÅÞ¿ÀÆàÀî¸©Âè11Áªµó¶è»ÙÉô¡×¤¬ºòÇ¯¡¢Âçºå¤Î´ë¶È¤«¤é¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤¬Äê¤á¤ëÇ¯´Ö¤Î¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ë1ÀéËü±ß¤Î´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬1Æü¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ê¤É¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ä¶²áÊ¬¤òÊÖ¶â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£