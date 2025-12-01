BTSのVが「清掃員」になっても変わらないカリスマ性を発揮した。【写真】BTS・V、ベッド写真が流出!?パラダイスグループ側は12月1日、新規ブランドアンバサダーとしてBTSのVを迎え、グローバルブランドキャンペーンを開始すると発表した。パラダイスグループは、Vの世界的な影響力だけでなく、豊かな芸術的素養が表れる活動の歩みが、同グループが追求する芸術経営の哲学と調和し、品格あるブランドイメージを示すと判断し、モデル