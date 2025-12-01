【Dollfie Dream Sister 花海咲季】 12月13日 発売予定 価格：75,900円 ボークスは、ドール「Dollfie Dream Sister 花海咲季」をドルフィーオンラインストア、全国のボークス店頭（DD取扱店舗）、他 DDフレンドショップ（海外）にて12月13日に発売する。価格は75,900円。 本商品は学園アイドル育成シミュレーション「学園アイドルマスター