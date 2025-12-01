冬眠期にあるはずのクマの出没が全国で相次いでいる。今年は記録的な「木の実の凶作」と「暖冬傾向」が重なり、飢えたクマが食料を求めて人里へ降りてくる異例の事態が続く。「冬だから安全」という常識は通用しない状況だ。宮城県では仙台市泉区や大崎市などで、１１月３０日から１日にかけて目撃情報が急増。仙台市内では２頭同時に徘徊（はいかい）する姿も確認され、警察がパトロールを強化している。福島県でも会津若松市