フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが、４００年以上前のアンティーク家具を披露した。中村アナは日本時間１日までに自身のインスタグラムを更新。「以前お伝えしたパルマのアンティーク市で購入した家具が我が家に届いた時の様子。あまりにも大きく、男性４人での力仕事。縦にしたり横にしたりしながら、家の中に入れて下さいましたこれは１６００年代の教会で使われていた