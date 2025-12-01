¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤Ï1Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëµÜ¾ëµå¾ì¤Î»ÜÀßÌ¿Ì¾¸¢(¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä)¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¡£ÍèÇ¯2026Ç¯¤«¤é¤Î°¦¾ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÜ¾ë¸©¡¦³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢»ÜÀßÌ¿Ì¾¸¢¡Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î´ðËÜÅª»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¡£2026Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜµòÃÏ¤Î°¦¾Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡×¤«¤é¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë ºÇ¶¯¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡×