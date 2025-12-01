ＮＨＫは１日、来年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の一部キャストの扮装を解禁。出演を辞退した永野芽郁の代役として出演する白石聖の扮装も明らかになった。白石は、後の豊臣秀長となる小一郎（仲野太賀）の幼なじみで“初恋の人”となる直を演じる。当初は永野が演じる予定だったが、出演辞退を申し入れ、５月に白石が代役を務めることが発表されていた。その他の出演者は秀吉の正妻・寧々を浜辺美波、豊臣兄弟の母・なかに坂