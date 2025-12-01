½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ê54¡Ë¤¬¡¢11·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖºòÆü¡¢Ê¡»³¡Ê²í¼£¡Ë¤µ¤ó¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ø·ò¹¯¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤ÇÈè¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤ÆÊ¡»³¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Û¤ó¤È¡¢¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤Î»Å»ö¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã