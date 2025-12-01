MAEは10月31日より、飲酒後の翌朝をサポートする新サプリメント「酒長快朝(しゃちょうかいちょう)」を販売している。「酒長快朝」は、経営者を含めたビジネスパーソンやナイトワーカーをはじめとするお酒を楽しむすべての人々のために開発されたサプリメント。MAE「酒長快朝」美容や健康分野でも注目される「NMNとプラセンタ」を中心に、レスベラトロールやオルニチンなどの成分が組み合わされており、すこやかな毎日を支える栄養