プロギアから、限定クラブのアナウンス。「今年で発売20年を迎えたランニングウェッジ『R35 wedge』に新開発の『enjoy grip』を装着した『R35＋』を直営店、公式オンラインショップで 12月5日から数量限定で発売します」と、同社広報。メンズ・レディス共に税込価格は25,300円。【画像】太くて重い！『enjoy grip』の断面はこんな感じ「『R35＋』に装着する『enjoy grip』は、ストレート形状で外径33mm、重さ143gと一般的なグリッ