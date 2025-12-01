俳優の柿澤勇人が、2026年1月よりTBSの深夜ドラマ枠「ドラマストリーム」で放送される『終(つい)のひと』(毎週火曜24:58〜 ※一部地域を除く、放送時間変更の可能性あり)でドラマ初主演を務めることが1日、発表された。柿澤勇人清水俊氏の同名漫画『終のひと』を原作とするこのドラマは、型破りな葬儀屋がときに風変わりな依頼に挑んでいくヒューマン・エンターテインメント。柿澤が演じるのは、元刑事で余命わずかの破天荒な葬儀