ファミリーレストラン「ココス」は12月1日より、「今月のグルメ〜12月〜」を開催する。ココス「燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ〜トマトと5種チーズのソース〜」「今月のグルメ〜12月〜」では、まるでチーズフォンデュのようにチーズがたっぷりな2品が登場する。「燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ〜トマトと5種チーズのソース〜」は、5種のチーズ(チェダー・レッドチェダー・ブルーチーズ・パルメザン・モッツァレ