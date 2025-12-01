兵庫県姫路市の住宅で2023年、寝たきりの娘を置き去りにし、窒息死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われた母親（32）の裁判員裁判で、神戸地裁姫路支部は11月28日、懲役2年8か月の実刑判決（求刑・懲役4年）を言い渡した。判決言い渡し前の神戸地裁姫路支部・法廷〈2025年11月28日午後 兵庫県姫路市〉※代表撮影判決によると、母親は気道確保のために痰（たん）の吸引が必要な娘（当時8歳）を自宅に置き去りにし、2023年1