元放送作家の鈴木おさむ氏が１日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ＴＯＫＩＯへの思いをつづった。ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは１１月３０日、１２月３１日をもって、株式会社ＴＯＫＩＯとのエージェント契約を終了することを発表した。ＴＯＫＩＯはすでに解散したが、会社としてのＴＯＫＩＯも来年完全に消えることになりそうだ。ＴＯＫＩＯ社は２０２０年は昨年４月、スタート社とエージェント契約を締