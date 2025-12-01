ＭＬＢ公式サイトは全３０球団の最適なＦＡ選手を発表した。その中にはポスティングシステムメジャー移籍を目指す日本選手３人も含まれる。ヤクルトの村上宗隆内野手（２５）はマリナーズとした。「マリナーズは過去２５年間、日本選手を起用して成功を収めてきたが、そのほとんどが（イチロー・スズキを除けば）投手だった。村上は２００３年の松井秀喜以来の、ＮＰＢ出身の最も注目すべき強打者であり、ユジニオ・スアレスがＦ