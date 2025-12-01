俺が外でこんなに苦しんでいるのに、なぜお前たちは幸せそうなんだ？物語の主人公、夫・慎一郎は、一見するとどこにでもいる「普通の」サラリーマンです。しかし、彼の心を蝕んでいたのは、職場で受ける叱責と、そこから来る「自己肯定感の崩壊」でした。彼は、自分が職場で評価されない代わりに、家庭内で「王」として君臨することで自尊心を保とうとします。しかし、妻が娘と共に明るく笑う姿を見たとき、慎一郎の心に湧き上がっ