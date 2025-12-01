【第34話】 12月1日 公開 【拡大画像へ】 講談社は12月1日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第34話「『愛』し合う」をヤンマガWebにて公開した。 本作は、「俺の女優が一番淫ら」を手がけた龍大和氏による異世界ファンタジー。第34話では、カズリアの指がセレスの身体に触れる。 なお、12月1日現在、ヤンマガWebでは全話を無料で読むことができる。 【最新話】