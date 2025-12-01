【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』ノンクレジット版のOPテーマ、EDテーマ映像が公開された。●作品情報TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』TOKYO MX毎週土曜21：00 〜関西テレビ毎週日曜26：52 〜BS11毎週月曜23：00 〜AT-X 毎週火曜21：30 〜※リピート放送毎週木曜9：30〜 ／ 毎週月曜15：30〜※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございま