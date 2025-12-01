メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の「年末の交通安全県民運動」が1日始まり、出発式が行われました。 愛知県庁前で行われた出発式には、大村知事や、稲沢市在住のYouTuberでチャンネル登録者数が2270万人の、はやたくさんらが出席しました。 2人は自動車や自転車の運転者が心掛けるべき行動、「ストップ」「スロー」「スマート」の3つの頭文字をとった、「交通安全スリーS運動」を説明しました。