女子プロゴルフで２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が先月下旬に週刊文春で報じられた３０歳上の石井忍コーチとの交際について、都のマネジメント会社「東急エージェンシープロミックス」が１日、コメントを発表した。同社は「当社マネージメント契約の女子プロゴルファー、都玲華に関する週刊文春の掲載記事に関して、ご報告させていただきます。報道にありました、石井忍コーチとの関係については解消をすることとなりまし