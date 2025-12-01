お笑いコンビ「爆笑問題」太田光が１日、都内で行われた「ｒａｄｉｋｏ１５周年記念発表会」に出席した。全国のラジオをスマートフォンやＰＣで聞くことのできるプラットフォーム・ｒａｄｉｋｏ１５周年を記念し、太田がＰＲ大使に就任。元々熱心なラジオリスナーだったが「ｒａｄｉｋｏができて、地方も聞けるんだ夢のようだと思って聞きまくっている」と告白。「ラジオで向こうの天気とか、大阪の交通情報とか聞いてますか