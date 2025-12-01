プロ野球ウエスタン・リーグのくふうハヤテは１日、最速１５８キロ右腕の宮路悠良投手（２６）が韓国プロ野球ＫＢＯリーグのサムスン・ライオンズへ移籍することを発表した。宮路は東海大高輪台高、東海大、社会人野球ミキハウスを経て、四国ＩＬ徳島でプレーした後、今季くふうハヤテに加入。球速が昨季から４キロアップした今季は、０勝２敗４セーブ、防御率２．８８の成績を残した。今秋のドラフト候補として名前が挙がって