シュークリーム専門店の「ビアードパパ」は、2025年12月1日から「プレミアム北海道生クリームシュー」を期間限定で販売しています。生クリームを存分に味わえる♡「プレミアム北海道生クリームシュー」は、冬の訪れを告げる期間限定商品として、毎年大人気な商品。コクのある北海道産純生クリームに香り高いバニラを加えた、風味豊かなシュークリームは、口どけが良く上品な味わいを楽しめます。販売期間は12月31日まで。価格