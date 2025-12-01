JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年12月1日、内閣府の準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」の測位衛星「みちびき」7号機（QZS-7）を搭載する「H3」ロケット9号機の打ち上げ予定日を発表しました。JAXAによると、H3ロケット9号機の打ち上げ予定日および時間帯は日本時間2026年2月1日16時30分〜18時00分、打ち上げ予備期間は2026年2月2日〜2026年3月31日です。みちびき7号機とは？「みちびき」はアメリカの「GPS」との互換性を確