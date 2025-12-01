お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」の渡辺江里子（53）が1日、月曜パートナーを務める文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に生出演。かつて診断された占いについて語った。占いの話題になり、渡辺は「ゲッターズ飯田さんも含め、占い師の方5人ぐらいに占ってもらった。何年も前でしたけど、“芸能界イチ運が悪い”って認定されたことがありましたよ」と回想。相方の木村美穂は「その年ってことよね」と