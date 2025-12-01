いよいよ１２月突入！流行中のカゼやインフルエンザを予防し健康な年末年始を過ごすため、お医者さんが自宅で実践する健康生活を見せていただきながら詳しく解説！今回、教えていただくのは、内科医・鶴田加奈子先生！【出演者】小島奈津子・鶴田加奈子先生◼️ご紹介した料理★オクラ水【材料】・生オクラ5本・水１８ml 【作り方】?オクラのヘタを取り除く?瓶やコップに?の切った部分が下になるよ