インドネシア・スマトラ島の豪雨被害で孤立状態となっている8人の日本人について、木原官房長官は、早ければきょうにも避難するとの見通しを明らかにしました。木原稔 官房長官「天候等にもよりますが、早ければきょうにも現地当局等がアレンジをするフライトで安全な都市に避難する予定との報告を受けているところです」インドネシア西部スマトラ島では、先月25日ごろから続いた豪雨で広範囲に洪水や土砂崩れが発生し、400人