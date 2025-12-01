BLUETTI JAPAN株式会社は12月1日（月）、自動車向けの走行充電器「Charger 2」を発売した。希望小売価格は13万1,600円。従来のシガーソケットによる充電と比較して、約13倍の速さでボータブル電源を充電できるという。 「Charger」シリーズは、クルマのオルタネーターで発電された余剰電力を、ポータブル電源の充電に適した電力に昇圧することで走行中に効率よく充電できるとした走行充電