【kindleセール】 開催中 「北斗の拳」 【拡大画像へ】 Amazonのkindleストアで、「北斗の拳」と「蒼天の拳」が全巻39円から99円のセール価格で販売されている。 どちらも1巻から10巻が39円、その後は最終巻まで99円になっており、「北斗の拳」は全27巻で2,073円、「蒼天の拳」は全22巻で1,578円で購入できる。 漫画界に大きなインパクトを与えた名作をこの機会にま