いつもバッグの中でスマホが迷子になる……。そんな悩みを解消するなら、スマホを肩掛けにして持ち歩けるショルダーバッグを試してみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【ダイソー】のショルダーバッグ。実用性はもちろん、キルティングやフード付きなどコーデのアクセントになりそうなデザインも魅力的。\330（税込）というお手頃価格なので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。